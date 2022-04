Fernando Medina define como objetivo retirar Portugal dos países mais endividados

O ministro das Finanças, Fernando Medina, insistiu esta sexta-feira que o Governo irá prosseguir uma estratégia de "contas certas" e comprometeu-se com a meta de retirar Portugal da lista dos países mais endividados.

"Assumimos prosseguir uma política de contas certas pois esta é uma condição essencial para melhorar as condições de vida das famílias e de financiamento das nossas empresas. É por isso que iremos reduzir o défice e dívida pública, num ano de forte crescimento económico e com desemprego em baixa", disse o ministro da Finanças, durante uma intervenção na abertura do segundo dia do debate na generalidade sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Fernando Medina voltou a defender, à semelhança do que aconteceu na audição na Comissão de Orçamento e Finanças, de que "menos défice e menos dívida são ativos de que o país não se pode dar ao luxo de prescindir", nomeadamente num contexto de maior volatilidade nos mercados de capitais, de perspetivas de subidas de juro e de incerteza quanto às regras orçamentais europeias.