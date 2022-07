Fernando Medina garante subida de pensões para o próximo ano

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta segunda-feira em Bruxelas que o Governo tem "um compromisso" com os pensionistas para o próximo ano, que "será cumprido", mas reservou mais detalhes para a altura da apresentação do Orçamento do Estado para 2023.



Em declarações à entrada para uma reunião de ministros das Finanças da Zona Euro, Fernando Medina, questionado sobre como pretende o Governo proceder a esse aumento das pensões sem prejudicar a sustentabilidade das contas públicas, disse que este ainda não é o momento de se pronunciar, confirmando apenas a intenção do Executivo de proceder a tal aumento, atendendo à evolução da inflação e do Produto Interno Bruto (PIB) no corrente ano.









