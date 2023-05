Depois de perder o processo que o opunha à Autoridade Tributária (AT) no pagamento de 4,5 milhões de euros de IRS em falta, no Centro de Arbitragem Administrativa (Caad), o ex-selecionador português viu agora recusado o recurso para o Tribunal Central Administrativo.



Fernando Santos fez o seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através de uma empresa, a Femacosa, constituída no início de 2014.









