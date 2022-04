A Fidelidade comprou 500 mil euros em obrigações do BCP, numa operação que ocorreu esta quinta-feira, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, o banco indicou que recebeu uma notificação da "compra de obrigações do Banco Comercial Português, S.A. (BCP), pela Fidelidade, enquanto entidade estreitamente relacionada" com dois dirigentes, que, "sendo administradores do BCP, são também administradores da Fidelidade".

Os gestores referidos são Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, e Lingjiang Xu.

Esta operação de aquisição teve lugar na quinta-feira, em Milão, destacou ainda a mesma nota.

O BCP fechou esta sexta-feira a cair 1,10% para 0,17 euros na bolsa de Lisboa.