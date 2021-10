O período da pandemia, que levou a um forte travão nos gastos por parte das famílias portuguesas, fez com que a taxa de poupança tenha disparado, chegando a ultrapassar 14% do rendimento disponível nos primeiros três meses do ano. Só que, um trimestre depois, esse valor já tinha baixado para os 11,5%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, bem abaixo da média do conjunto dos países da Zona Euro, onde a taxa de poupança se fixou, no mesmo período, nos 19,0%.