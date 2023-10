O diretor-geral da Centromarca assegurou que o fim do IVA Zero vai aumentar a inflação em até 1,5 pontos percentuais (p.p.), defendendo uma harmonização do imposto sobre os alimentos acabando com a “manta de retalhos” que é o código do IVA no setor alimentar.



“Sabíamos que havia um dia em que a medida ia ser revertida, mas as causas que a justificaram ainda não foram ultrapassadas e poderão continuar a causar problemas.









