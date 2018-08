Finanças congelam 1343 milhões de euros

Cativações de 922 milhões de euros somam-se a 'reservas' de mais de 421 milhões.

Por João Maltez | 08:43

Entre cativações e dinheiro 'parado' nos diferentes ministérios, a verba global congelada pelo Ministério das Finanças ascendia a mais de 1343 milhões de euros até ao final do primeiro semestre deste ano, segundo dados da síntese de execução orçamental de julho ontem tornados públicos pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).



Os valores cativos no final de junho correspondiam a 922,2 milhões de euros, mas se a esse montante somarmos os 421,5 milhões de euros da chamada 'reserva orçamental', as cativações somavam, no final desse mês, 1343,7 milhões de euros, segundo a DGO.



A ferrovia, uma das área politicamente mais expostas nos últimos meses, com a oposição a acusar o Governo de a descurar ao nível do investimento, está entre os setores que têm verbas mais avultadas sujeitas a congelamento. Os dois ministérios com a tutela dos transportes e das infraestruturas - Ambiente e Planeamento - têm sob cativação mais de 118 milhões de euros destinados aos serviços ferroviários.



Dois outros setores sensíveis - Forças Armadas e Forças de Segurança - estão igualmente no grupo dos 'campeões' das verbas congeladas. No caso dos militares, o dinheiro cativo no Ministério da Defesa ascende aos 62,2 milhões de euros. Já quanto às polícias, o montante sujeito a bloqueio na Administração Interna ultrapassa os 28 milhões de euros.



O Ministério da Ciência e Ensino Superior contribui também para o rol das áreas com cativações mais elevadas, ao registar quase 30 milhões de euros em verbas que poderiam ser aplicadas em investigação.



Receita fiscal sobe mais de 1,1 milhões

O Estado arrecadou mais de 23,5 mil milhões de euros em impostos até julho, uma subida de 1,16 mil milhões de euros (ou 5,2%) face a igual período de 2017. A receita fiscal cresceu 7,1% nos impostos diretos (IRS e IRC) e 3,8% nos indiretos (como o IVA).