Finanças ‘empatam’ descontos a senhorios

Os senhorios estiveram quase quatro semanas a tentar preencher online um formulário que, afinal, não estava disponível no Portal das Finanças. Só no dia 24 de janeiro, com a publicação de uma portaria em Diário da República, é que perceberam o que se passava: o Fisco não tinha conseguido contratar quem adaptasse o Portal das Finanças de forma a dar resposta à exigência que tinha sido criada dias antes.... < br />