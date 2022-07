Financiamento do PRR a Mário Ferreira alvo de participação ao BCE, BP e Comissão Europeia

Pluris Investments

antiga diplomata Ana Gomes acusou a Pluris de parecer "Minus" e necessitar de "ajudas financeiras do Estado e da UE" depois do Banco de Fomento ter aprovado um investimento direto a 12 empresas, entre elas a Pluris Investments, do empresário de Mário Ferreira.

A empresa, acionista da Media Capital, vai receber ajuda do fundo de capitalização do Banco de Fomento no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros. Deste total, 40 milhões foram aprovados para a Pluris, ou seja, mais de metade dos apoios.

A decisão de financiar a holding de Mário Ferreira, a, foi objeto de uma participação ao Banco Central Europeu, ao Banco de Portugal e à presidente da Comissão Europeia, Ursula Van der Leyen.Ao que oconseguiu apurar, a participação foi apresentada pela antiga candidata à Presidência da República, Ana Gomes, e inclui um dossier com todo o histórico de investigações da justiça ao empresário Mário Ferreira.A participação foi entregue esta quarta-feira ao fim do dia.já tinha noticiado que a