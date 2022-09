Uma baixa do IRC aumentaria a competitividade de Portugal a nível fiscal, defendem alguns fiscalistas citados pela agência Lusa, notando que tão importante como esse sinal para fora é atuar neste imposto com medidas que fomentem a capitalização e o investimento.



“Somos o país da Europa com menor competitividade em sede do IRC” pelo que uma descida das taxas deste imposto teria vantagens, ao melhorar a posição de Portugal no ‘radar’ dos investidores, considera Carlos Lobo, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.









