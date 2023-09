As ações de fiscalização a empresas e beneficiários permitiu à Segurança Social apurar, em 2022, cerca de 136 milhões de euros em contribuições em falta. Mas face ao ano anterior regista-se uma queda no valor das contribuições, quer devidas pelas entidades empregadoras quer pelos beneficiários, de acordo com o ‘Relatório de Atividades do Instituto de Segurança Social de 2022’.









Ver comentários