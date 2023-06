A Autoridade Tributária cativa os reembolsos dos contribuintes com dívidas fiscais. No caso do reembolso ser superior à dívida, o remanescente é devolvido ao contribuinte.









“Se no momento da emissão do crédito existirem processos de execução fiscal ativos, isto é, existência de dívidas, o reembolso será aplicado no pagamento das mesmas”, explica online o Fisco.

O montante dos reembolsos tem vindo a diminuir à medida que o Governo tem reduzido o valor das retenções na fonte, feitas mensalmente pelas empresas.