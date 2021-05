O programa IVAucher, que tem por objetivo estimular o consumo interno, será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, mas ainda não tem uma listagem das entidades que, nos setores da restauração, hotelaria e cultura, vão aderir ao desconto acumulado entre junho e agosto. O Fisco está em conversações com várias associações setoriais para maximizar o número de restaurantes, hotéis, livrarias e cinemas que vão aplicar o desconto fiscal a partir de outubro apurou o CM.





Para acumular o valor do IVA, o contribuinte só tem que pedir fatura com o NIF. Mas para aproveitar o desconto, já terá que se inscrever na aplicação IVAucher e agregar um cartão de pagamento ao seu número fiscal. Só assim, poderá ter acesso ao desconto, até 50%, na despesa realizada em restaurantes, hotéis, cinemas ou livrarias no último trimestre do ano.