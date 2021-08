Fisco alarga prazo para pagamento de IVA e DMR até 15 de setembro

Os contribuintes vão poder pagar até 15 de setembro o IVA de maio e da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) de junho, segundo um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esta terça-feira publicado.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mendonça Mendes, num despacho assinado na sexta-feira, e hoje publicado no portal das Finanças, determina, no que respeita aos planos de flexibilização do IVA de maio e de DMR e Guias Multiimposto de junho, que a segunda prestação possa ser paga até 15 de setembro, "sem quais acréscimos ou penalidades", mas mantém inalterada a data limite de pagamento das restantes prestações.

Em julho, o governante já tinha adiado para 06 de setembro o pagamento, "sem quaisquer acréscimos ou penalidades", do IVA das declarações periódicas do regime mensal e trimestral cujo prazo legal é 31 de agosto.