Fisco alerta contribuintes para a existência de emails falsos sobre o IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para a existência de mensagens de correio eletrónico "falsas" que usam o endereço "portal das finanças" e avisa os contribuintes para as ignorarem e não abrirem o 'link' sugerido.O alerta de segurança foi publicado no Portal das Finanças onde é referido que "a Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes de endereços como portaldasfinancasBwNxR@at.gov.pt ou outros similares nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido"."Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no 'link' sugerido. Em caso algum deverá efetuar essa operação", sublinha o fisco.As mensagens falsas estão, desta vez, a usar a declaração de IRS e a existência de uma divergência para tentarem convencer os contribuintes a seguir um 'link' fraudulento para "consultar a divergência".Este 'link', alerta a AT, não deve em caso algum ser aberto.Esta está longe de ser a primeira vez que a AT deteta a existência de mensagens por email ou SMS enviadas em seu nome. Perante estas situações o conselho do fisco é para que, em caso de dúvida, os contribuintes não respondam às mensagens, não sigam os 'links' sugeridos, nem descarreguem ou abram ficheiros.Em caso algum, aconselha ainda a AT, os contribuintes devem fornecer ou divulgar a sua palavra de acesso ao Portal das Finanças.