O Fisco arrecadou desde o início do ano até final de novembro mais de 52,3 mil milhões de euros, uma subida de 9,9% em comparação com igual período do ano passado, revelam os dados mais recentes da Direção-Geral do Orçamento (DGO). O valor em causa (ver infografia) corresponde a uma média diária de cobrança de impostos na ordem dos 160 milhões de euros.









