O Estado arrecadou em receita fiscal nos primeiros três meses deste ano cerca de 11 mil milhões de euros, um acréscimo na ordem de 1,7 mil milhões, mais 17,8%, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a síntese de execução orçamental até março de 2022. O valor acumulado pelo Fisco ao longo do primeiro trimestre correspondeu, assim, à cobrança média diária de 123 milhões de euros em impostos.









