Fisco chegou a demorar 533 dias para responder a pedidos de informação sobre IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira tinha, no final de junho de 2017, 2.082 pedidos de informação sobre IRS a aguardar resposta, com tempos médios de pendência entre os 419 e os 533 dias, revelou a Inspeção-Geral de Finanças.

No sumário de uma auditoria ao desempenho da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no dever de informação no âmbito do IRS, divulgado esta sexta-feira, a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) refere que entre 2013 e 2016 os pedidos de informação registaram um decréscimo de 45%, mas assinala os "elevados" tempos médios de resolução observados entre os processos pendentes.

"Os processos entrados até 31/12/2016 e ainda não resolvidos em 30/06/2017 totalizavam 2.082 com tempos médios de pendência entre os 419 e os 533 dias", detalha o documento para acrescentar que, entre estes, foram detetadas "algumas situações extremas, sem justificação apresentada" em que o prazo de pendência oscilava "entre os três e os quatro anos".