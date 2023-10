O valor dos impostos com relevância ambiental ascendeu no ano passado a cerca de 4,6 mil milhões de euros, o equivalente a 5,3% da receita total com impostos e contribuições sociais, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa está o equivalente a uma arrecadação média de 12,6 milhões de euros por dia por parte do Fisco.









