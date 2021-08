Fisco coloca em leilão cristais de acupuntura

Cristais radiónicos usados em acupuntura, um pote em porcelana pintado à mão e um par de botas tamanho 41 são alguns dos bens penhorados à venda pela Autoridade Tributária (AT). São mais de centena e meia de bens, entre os quais se encontram quotas de herança, que estão a ser vendidos pelo Fisco através de leilão eletrónico, com preços base que variam entre 19,78 euros e os 363 772,50 euros.Imóveis, carros e salários são os bens preferidos para a execução, mas ainda assim a AT não olha a produtos para recuperar dívidas. Ou seja, roupa, sapatos ou telemóveis também são alvo do Fisco, como é visível no Portal das Finanças dedicado à venda dos bens penhorados.