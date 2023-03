O ex-selecionador nacional de futebol Fernando Santos ainda não está livre do processo em que é visado por evasão fiscal, e que o condenou a pagar 4,5 milhões ao Fisco, confirmou esta quarta-feira no Parlamento a diretora-geral da Autoridade Tributária (AT), Helena Borges.



O caso “não está encerrado e terá com certeza desenvolvimentos novos”, destacou, antes de dizer aos deputados que a intenção da AT é estender a investigação “a outros setores” que utilizam o mesmo expediente para diminuir o pagamento de impostos.









