Fisco dá excedente orçamental a Mário Centeno

A diferença entre as receitas e as despesas do Estado desde janeiro até final de agosto registou, pela primeira vez neste período, um saldo positivo, no montante de 402 milhões de euros, revelam os dados ontem tornados públicos pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). O aumento dos impostos cobrados explica, em grande medida, segundo a mesma fonte, este comportamento inédito na execução orçamental.Até agosto, a máquina fiscal recolheu mais de 29 mil milhões de euros – uma subida de 4,4% face a igual período de 2018 –, um montante que corresponde, em média, à recolha de 122 milhões de euros por dia. A principal fatia dos impostos globalmente cobrados foi a do IVA – quase 11,9 mil milhões de euros –, que cresceu mais de 8% face ao mesmo mês do ano passado.Com esta ajuda, o excedente orçamental nos primeiros oitos meses do ano (402 milhões de euros) registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018. A ajudar as contas de Mário Centeno, ministro das Finanças, esteve também uma maior subida das receitas do Estado (+4,6%) face às despesas (+2,7%).Mais verba para salários, devido ao processo faseado de descongelamento das carreiras, em particular na Saúde e no Ensino, e a atualização das pensões explicam em grande parte a subida das despesas do Estado no acumulado da execução orçamental até agosto.O excedente da Segurança Social ultrapassou dois mil milhões de euros em agosto, uma subida de 491,4 milhões face ao mesmo período do ano passado, avançou ontem o Ministério do Trabalho, tutelado por Vieira da Silva.Segundo a mesma fonte, a receita cresceu 8,2%, para 19,4 mil milhões de euros, suportada pelo aumento das contribuições. Já a despesa aumentou 6%, para 17,3 mil milhões de euros, devido à subida da despesa com pensões.