Fisco devolve 1868 milhões de euros no acerto do IRS

O Fisco já reembolsou 1868 milhões de euros em IRS, de 1,81 milhões de contribuintes, num valor médio de 1051 euros. Contudo, há mais de um milhão de famílias, com vencimentos baixos, que não recebe nem paga imposto sobre os rendimentos. De acordo com o Ministério das Finanças, há 1 091 815 agregados cujo saldo, após a validação pelo Fisco da declaração entregue, é nulo.Desde o início de abril foram entregues 4 748 810 declarações. Deste total, a Autoridade Tributária procedeu à liquidação de 3 584 214 declarações de rendimentos relativas a 2019, tendo apurado que há lugar à devolução de imposto em relação a 2 022 861 declarações, no valor de 2124 milhões de euros.Das declarações já processadas, há 469 538 que resultaram em notas de cobrança, no valor de 928 milhões: cada contribuinte terá de pagar em média 1976 euros. Os reembolsos relativos a 2019 começaram a ser processados em 21 de abril, mais tarde do que o observado nos últimos anos, assegurando o Ministério das Finanças que "neste momento se observa um ritmo de execução dos reembolsos similar ao de outros anos".