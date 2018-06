Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fisco ensina freguesias a fazer o IRS

Protocolo nesse sentido foi esta terça-feira assinado.

08:46

A Autoridade Tributária (AT) vai dar formação aos funcionários das juntas de freguesia no preenchimento e entrega da declaração de IRS para o ano de 2019.



Um protocolo nesse sentido foi esta terça-feira assinado entre os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e das Autarquias Locais, António Mendonça Mendes e Carlos Miguel, com o presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Pedro Cegonho.