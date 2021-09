Fisco enviou 50 mil notificações de IUC indevidas e agora vai anulá-las

A AT identificou o envio de cerca de 50 mil notificações indevidas para pagamento do IUC, mas a situação vai ser retificada e os contribuintes avisados, disse à Lusa o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

"Foi identificado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que saíram mais de 50 mil notificações indevidas para o pagamento de IUC", e "tendo sido indevido, vai ser naturalmente retificado por parte da AT e comunicado a todos os contribuintes", precisou o secretário de Estado, adiantando que este processo coincidiu com as férias fiscais.

Desta forma, as notificações que visaram contribuintes com a situação regularizada -- seja porque já tinham pago o IUC seja porque estavam a beneficiar da suspensão do prazo de pagamento, ao abrigo das férias fiscais -- serão anuladas.