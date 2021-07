T erminada a campanha oficial do IRS relativa ao ano de 2020, o Fisco espera arrecadar, em termos líquidos, mais 300 milhões de euros do que obteve em 2019, apurou o CM. No primeiro ano de pandemia, foram entregues menos 177 554 declarações do que em 2019, num total de mais de 5,7 milhões.