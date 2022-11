O Fisco está a exigir a Duarte Lima o pagamento de uma dívida superior a 1,52 milhões de euros. A dívida fiscal diz respeito ao lucro que um offshore do ex-deputado do PSD, designado Birdwells, terá obtido na venda de uma moradia de luxo na Quinta do Lago, no Algarve, em maio de 2012. Duarte Lima vendeu a moradia e os bens móveis da casa por 8,5 milhões de euros, dos quais 6,5 milhões de euros dizem respeito apenas à alienação do imóvel.









