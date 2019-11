Fisco exige prova de pagamento do Imposto do Selo com mais de 29 anos

Os senhorios vão ter de entregar "a prova de pagamento do Imposto do Selo dos contratos anteriores a 1990" para poderem usufruir de uma redução no IMI, afirmou ao CM o presidente da Associação Nacional de Proprietários (ANP), ou seja, documentos com mais de 29 anos. "É uma exigência absurda, sublinha António Frias Marques, recordando que "o Imposto do Selo prescreve ao fim de oito anos".



A exigência ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />