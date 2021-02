Os portugueses têm desde esta a possibilidade de registar, de imediato, no sistema do Fisco, as faturas de compras e serviços, recorrendo à leitura do código QR. “O lançamento desta App é mais um passo para promover a digitalização e a simplicidade no relacionamento entre os contribuintes e a Administração Fiscal”, avançou ontem, em comunicado, o Ministério das Finanças.









A nova aplicação oficial e-fatura, cuja utilização está, naturalmente, acessível a quem tem um smartphone, está disponível para download nas ‘App stores’ para Android e iOS. Através deste novo serviço, os contribuintes podem também classificar as faturas emitidas com o seu número de identificação fiscal e associá-las ao tipo de dedução a que correspondem em sede de IRS, como educação saúde ou serviços que permitem beneficiar de parte do IVA, como restauração ou reparações automóveis.

O lançamento desta App coincide com o arranque da campanha de entrega da declaração de IRS de 2020. Segundo o calendário da Autoridade Tributária, até 15 de fevereiro os contribuintes devem atualizar os dados sobre o agregado familiar, caso tenham existido alterações. Já o registo ou confirmação das faturas têm de ser feitos até dia 25 deste mês. A entrega da declaração será feita de 1 de abril a 30 de junho.