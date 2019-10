Fisco inspeciona 3700 oficinas de reparação automóvel

A Autoridade Tributária (AT) colocou esta quinta-feira no terreno 400 inspetores que fiscalizaram 3700 oficinas de reparação automóvel de norte a sul do País.A operação denominada ‘Manutenção Preventiva’ foi antecedida de um cruzamento de dados no portal E-Fatura, bem como a recolha de elementos relacionados com o IRC, com os inspetores a selecionarem os estabelecimentos com um maior volume de negócios, que foram posteriormente visitados.Os homens do Fisco estiveram no terreno para "controlar as obrigações de faturação" das empresas, mas sobretudo para recolher "informação relevante que permita efetuar uma subsequente monitorização e controlo", de acordo com as instruções de operacionalização dadas às direções de Finanças pela Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária (DSPCIT).Na instrução que determinou esta ação de fiscalização, a administração fiscal especifica ainda que os procedimentos inspetivos subsequentes vão recair "nos casos em que que forem detetados elevados riscos de incumprimento, além das coimas e regularizações fiscais a que ficaram sujeitas as oficinas".Ainda de acordo com as instruções da DSPCIT às Direções de Finanças, previa-se que, no âmbito da ação em causa, pudesse ser usada a técnica do varrimento: cada inspetor tributário dentro da sua área de atuação pode visitar outros estabelecimentos que explorem as atividades selecionadas, mesmo que não constem da listagem, potenciando a identificação de oficinas não comunicadas à AT ou de contribuintes não coletados ou coletados com outros Códigos de Atividade Económica.A Direção da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) lamentou esta quinta-feira que a ação do Fisco não vise "combater a economia paralela" que considera ser "a praga que impede uma verdadeira luta contra a concorrência desleal e contra a fuga e evasão fiscal".No mesmo comunicado, a ANECRA considerou "que este grave problema, que afeta profundamente o setor automóvel, os consumidores, o ambiente, a segurança rodoviária e o próprio Estado, merece e exige um novo posicionamento e empenhamento político".