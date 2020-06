Fisco já processou 1869 milhões em reembolsos do IRS

O Fisco já processou mais de 1,8 milhões de reembolsos de IRS, num total de 1869 milhões de euros. Os dados do Ministério das Finanças mostram que estão liquidadas mais de 3,9 milhões de declarações.



O valor médio dos reembolsos processados é de 1024 euros. Os dados mostram ainda que já foram emitidas quase 540 mil notas de cobrança, com 1037 milhões a favor do Estado. Em média, cada contribuinte pagará 1922 euros.

