Fisco perdoa 593 milhões de euros a estrangeiros

O Fisco perdoou a 7899 cidadãos estrangeiros 592,90 milhões de euros em 2018. Os incentivos fiscais a não residentes, nomeadamente a reformados e a profissionais de alto valor acrescentado, está a ter tanto sucesso que, em março deste ano, o seu número já atingia quase 30 mil, de acordo com o estudo sobre benefícios fiscais que foi apresentado esta segunda-feira no Porto, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.Os benefícios fiscais atribuídos àqueles contribuintes foram muito superiores aos cerca de 80 milhões de euros que pagaram em impostos durante o ano passado.O Regime Fiscal para Residentes Não Habituais, criado em 2009, visa atrair profissionais altamente qualificados para Portugal, bem como beneficiários de rendimentos obtidos no estrangeiro que escolham o nosso país para viver.Este regime tem tido uma grande adesão por parte dos pensionistas, que não pagam impostos nem no país de origem nem em Portugal. Uma situação que levou recentemente a Suécia e a Finlândia a denunciarem o acordo que tinham com o nosso país. Entretanto, os suecos assinaram no mês passado uma alteração à convenção fiscal com Portugal, permitindo à Suécia tributar na fonte todas as pensões pagas aos seus cidadãos.Entre os profissionais que pediram para ser tributados ao abrigo das atividades de alto valor acrescentado estão seis cantores, 209 quadros superiores de empresas e 26 professores universitários.Ainda no que diz respeito ao IRS, destaca- -se a despesa fiscal com deficientes, que ascendeu em 2018 a 362,6 milhões de euros. Estes dois benefícios - estrangeiros e deficientes - representam 84,3% do total da despesa quantificada em sede de IRS. O estudo concluiu que há 542 benefícios fiscais em vigor em Portugal.O ministro das Finanças defendeu esta segunda-feira que "num futuro próximo" se proceda à "reavaliação e efetiva monitorização" dos benefícios fiscais existentes em Portugal com vista a uma "melhor gestão da despesa pública". Falando no Porto, Mário Centeno afirmou que a proposta de avaliar os atuais e futuros benefícios fiscais constitui (tal como as cativações) um travão à despesa pública .