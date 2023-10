A Autoridade Tributária tinha em execução fiscal, no final de 2022, mais de 1,6 milhões de processos para recuperar 484 milhões de euros relativos a portagens não pagas, de acordo com o Parecer da Conta Geral do Estado de 2022 entregue na terça-feira pelo presidente do Tribunal de Contas (TC), José Tavares, ao presidente da Assembleia da República, Santos Silva.









