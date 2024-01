Esta semana, a Autoridade Tributária (AT) vai entregar o relatório final sobre a avaliação e cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI) das barragens, dando cumprimento ao último despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nuno Félix tinha dado como prazo a data de 31 de dezembro de 2023, para que a AT apresentasse um relatório pormenorizado sobre a avaliação dos 166 aproveitamentos hidráulicos espalhados pela País e respetiva nota de cobrança do IMI.









