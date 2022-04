FMI diz que estratégia de redução do défice do Governo português "é absolutamente apropriada"

O diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer, disse esta sexta-feira que a redução do défice prevista pelo Governo português é "absolutamente apropriada" e está alinhada com a estratégia de outros governos.

"É absolutamente apropriado e muito alinhado com o que outros países estão a fazer", disse o responsável do FMI, numa conferência de imprensa, quando questionado sobre se a redução do défice prevista pelo Governo é apropriada devido aos impactos da guerra na Ucrânia.

Alfred Kammer sublinhou que "o que o Governo português está a fazer está consideravelmente alinhado com o que muitos outros governos estão a fazer", justificando que existem programas de emergência, implementados para fazer face à pandemia, que estão a ser retirados, o que "explica a redução do défice orçamental em base líquida".