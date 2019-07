FMI melhora previsões para dívida pública e alerta que redução deve continuar em qualquer cenário

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou esta sexta-feira as suas previsões para o rácio da dívida pública portuguesa em relação ao PIB para 118,8% este ano e 116% no próximo, antecipando que desça para cerca de 100% até 2024.

No Relatório da missão do FMI a Portugal ao abrigo do Artigo IV, divulgado esta sexta-feira, a instituição melhorou as suas anteriores previsões, divulgadas em maio, para a dívida pública de Portugal, de 119,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e de 117% em 2020, para 118,8% este ano e 116% no próximo, respetivamente, previsões ainda assim menos otimistas do que as do Governo, de 118,6% este ano e de 115,2% no próximo.

E o FMI antecipa que o rácio deverá continuar a descer nos anos seguintes.