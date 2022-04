O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais pessimista quanto ao crescimento da economia portuguesa este ano. Nas previsões divulgadas esta terça-feira, o fundo prevê uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) de 4%, abaixo dos 5,1% previstos em outubro. O inverso acontece com a inflação, pois espera agora que a subida de preços de bens e serviços seja de 4% este ano, uma revisão em forte alta face aos 1,3% esperados em outubro.





Com a revisão em baixa da estimativa de crescimento do PIB, o FMI mostra-se mais pessimista do que o Governo. Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, o ministro das Finanças, Fernando Medina, inscreveu uma subida de 4,9% do PIB este ano e uma inflação de 3,7%.