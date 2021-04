"Até que a pandemia seja controlada globalmente, a política fiscal deve permanecer flexível e favorável, e cada vez mais adaptada às circunstâncias do País”, aconselha o Fundo Monetário Internacional (FMI). E, neste âmbito, os países poderão mesmo ponderar criar temporariamente impostos sobre os contribuintes com rendimentos mais elevados e até empresas que ganharam dinheiro, como as farmacêuticas.









A solução é preconizada pelo ‘Fiscal Monitor’, documento elaborado pelo departamento do FMI liderado pelo ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar (na foto), que defende uma maior flexibilidade orçamental. O documento considera ainda que o “fortalecimento da capacidade tributária no Mundo pós-pandémico será crucial para economias avançadas e em desenvolvimento para atender às grandes necessidades de gastos”. O FMI prevê que o défice das contas públicas nacionais se situe nos 5% do Produto Interno Bruto este ano, um dos mais baixos da Zona Euro, e que a dívida pública fique nos 131,4%.Com a pandemia, “a incerteza relativa às perspetivas orçamentais é anormalmente alta”, alerta o documento, recordando que “vacinações mais rápidas do que o esperado podem precipitar o fim da pandemia”.