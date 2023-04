FMI vê PIB da zona euro a crescer 0,8% e inflação nos 5,3% este ano

O FMI vê a economia da zona euro a crescer 0,8% este ano e 1,4% no próximo, segundo as previsões económicas divulgadas esta terça-feira.

No relatório das previsões económicas mundiais, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da moeda única desacelere de 3,5% em 2022 para 0,8% este ano, mais 0,1 ponto percentual (p.p.) do que em janeiro, e recupere para 1,4% em 2024 (menos 0,2 p.p. do que anteriormente).

No entanto, a instituição liderada por Kristalina Georgieva -- que tem alertado no âmbito das suas reuniões de primavera e do Banco Mundial para os desafios do atual contexto -- está ligeiramente mais pessimista sobre o desempenho da Alemanha este ano.

O FMI espera agora uma contração da economia alemã de 0,1%, quando em janeiro apontava para uma taxa de crescimento de 0,1%, depois de em outubro do ano passado ter chegado a prever uma recessão de 0,3%.

Para 2024, apesar de continuar a apontar para uma recuperação, com uma taxa de crescimento de 1,1%, cortou em 0,3 p.p. a previsão face a janeiro.

Entre as outras três grandes economias da zona euro, o FMI vê a economia francesa e italiana a crescer 0,7% este ano e 1,3% e 0,8%, respetivamente, em 2024.

No relatório aponta ainda para uma expansão do PIB espanhol de 1,5% este ano e 2% no próximo.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê ainda que a inflação na zona euro caia para 5,3% este ano e para 2,9% em 2024. No relatório das previsões económicas mundiais, o FMI continua a prever uma trajetória de redução da inflação nos países da moeda única.

Segundo os técnicos do FMI, a taxa de inflação da zona euro deverá cair de 8,4% em 2022 para 5,3% este ano, abaixo dos 5,7% previstos em outubro, apontando para uma taxa de 2,9% em 2024.