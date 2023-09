Fraca atividade económica leva Bruxelas a baixar projeção de PIB na zona euro

A atividade económica "muito fraca" dos últimos meses na zona euro e União Europeia, que deverá manter-se, levou esta segunda-feira a Comissão Europeia a rever em baixa as projeções para crescimento económico em 2024, para 1,3% e 1,4%.

Nas previsões económicas de verão esta segunda-feira publicadas, o executivo comunitário passa então a prever um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,8% este ano na área da moeda única e no conjunto da União Europeia (UE) e de 1,3% e 1,4%, respetivamente, no próximo ano.

Estas percentagens comparam com projeções de 1,1% para zona euro e 1% para UE em 2023 e de 1,6% e 1,7%, respetivamente, em 2024, de acordo com o que havia sido previsto nas previsões de primavera, divulgadas em maio passado.

"A economia da UE continua a mostrar resistência face aos choques formidáveis que sofreu nos últimos anos, mas perdeu dinamismo. A atividade económica na UE foi muito fraca no primeiro semestre de 2023", contextualiza a instituição na informação esta segunda-feira divulgada.

Em causa está o cenário de tímido crescimento económico e de fraco consumo perante uma descida mais lenta da inflação e uma apertada política monetária.

Bruxelas ressalva que estas previsões são ainda "rodeadas de uma enorme incerteza" pelas "preocupações geopolíticas e económicas globais", nomeadamente relacionadas com a guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.

"As presentes previsões intercalares de verão estão rodeadas de uma enorme incerteza e de riscos ascendentes e descendentes. A guerra de agressão em curso da Rússia contra a Ucrânia, as preocupações geopolíticas e económicas globais mais amplas, bem como a contração monetária em curso, sincronizada a nível internacional, são suscetíveis de fazer subir ou descer as trajetórias de crescimento e de inflação da economia europeia para além do previsto nas presentes previsões", adianta o executivo comunitário.

A Comissão Europeia divulgou hoje previsões económicas para o conjunto da zona euro e da UE e as seis maiores economias comunitárias (sem incluir Portugal), numa altura de crescimento contido do PIB e abrandamento da inflação.

As previsões surgem numa altura de 'tímidas' subidas do PIB, depois de na semana passada o gabinete estatístico comunitário, Eurostat, ter divulgado que, no segundo trimestre deste ano, o crescimento da economia da zona euro abrandou para 0,5% e o da UE para 0,4%, face aos 1,1%, em ambos os casos por comparação com período homólogo.

Também por esta altura, estabilizam as taxas de inflação nos 20 países da moeda única.

De acordo com o Eurostat, a taxa de inflação anual na zona euro manteve-se em agosto estável face a julho, nos 5,3%, mas abaixo dos 9,1% homólogos.

A taxa de inflação tem vindo a baixar nos últimos meses após registar valores históricos devido à reabertura da economia pós-pandemia de covid-19, à crise energética e às consequências económicas da guerra da Ucrânia, mas ainda assim acima do objetivo de 2% fixado pelo Banco Central Europeu (BCE) para a estabilidade dos preços.

Para o atingir, o BCE tem apertado a política monetária com sucessivos aumentos das taxas de juro, agora a um ritmo mais lento.