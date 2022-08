A norte-americana IM Master Academy, que vende cursos de formação em criptomoedas, está sob vigilância dos reguladores e a sua atividade já levou a detenções em Espanha por fraude, noticiou no domingo a imprensa nacional.





Em Portugal, aquela empresa já realizou eventos em Elvas e no Casino do Estoril, relativamente aos quais chegaram queixas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O problema é que esta entidade não pode supervisionar a empresa, pelo que as queixas terão de ser reendereçadas para as autoridades judiciais.