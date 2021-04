Fundação EDP cria fundo de aquisição de arte com 100 mil euros para jovens artistas

A Fundação EDP criou um novo fundo de aquisição de obras de arte contemporânea, de 100 mil euros, em resposta ao quadro de emergência provocado pela pandemia no setor da cultura, revelou a nova presidente, Vera Pinto Pereira.

Em entrevista à agência Lusa sobre as prioridades para 2021, na área cultural, a gestora, nomeada no início do ano, indicou que a Fundação EDP vai "duplicar o investimento em aquisições de arte contemporânea", para um total global de 200 mil euros.

"Nesta altura de emergência, os artistas plásticos e visuais têm a sua obra ainda menos visível, e decidimos, por isso, reforçar as aquisições, e especificamente, aos jovens artistas nacionais, com o objetivo de os apoiar nesta fase mais delicada, quando é importante assegurar a resiliência do meio artístico", disse a presidente da Fundação EDP.