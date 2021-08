Fundo de Garantia de Depósitos com liquidez para proteger 1,04% das poupanças

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) tinha, no final de 2020, capacidade para proteger 1,04% das poupanças guardadas nos bancos portugueses, uma ligeira redução face aos 1,13% no final de 2019, divulgou o Banco de Portugal (BdP).

"A relação entre os recursos próprios do FGD e os depósitos efetivamente cobertos pela garantia reduziu-se ligeiramente em 2020, para 1,04% (em 31 de dezembro de 2019 era de 1,13%)", lê-se no Relatório e Contas do Fundo de Garantia de Depósitos de 2020, divulgado hoje pelo BdP.

Ainda assim, o valor registado no final do ano passado está "claramente acima do nível de 0,8% que a legislação europeia estabelece como objetivo de capitalização dos sistemas de garantia de depósitos a atingir até julho de 2024", ressalvou o banco central, que assumiu, a partir de 01 de janeiro de 2020, a garantia de todos os depósitos elegíveis, incluindo os anteriormente assumidos pelo Fundo de Garantia do Credito Agrícola Mútuo.