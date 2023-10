Uma das novidades do Orçamento é a constituição de um Fundo de Investimento Estruturante que deverá substituir a função do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) após 2026. Este novo instrumento, que terá como dotação inicial os 2,1 mil milhões de euros de excedente alcançado este ano e será alimentado com os excedentes orçamentais dos orçamentos seguintes, irá servir para financiar grandes obras, como por exemplo o comboio de alta velocidade entre Lisboa e o Porto.









