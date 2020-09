Fundo de Resolução diz que seria "desastre total" pôr em risco o Novo Banco

O presidente do Fundo de Resolução e vice-governador do Banco de Portugal disse esta quarta-feira, no parlamento, que seria o "desastre total" se o Novo Banco fosse colocado em risco e disse acreditar numa resolução para o problema.

"O que seria mais errado era se, chegados aqui, fizéssemos qualquer coisa que pusesse em risco o Novo Banco, isso era o desastre total. Se por qualquer razão o banco sofresse agora danos tremendos era negar todo o percurso e criar estabilidade financeira em cima de uma crise que temos, acredito que os problemas serão resolvidos", afirmou Máximo dos Santos, que está a ser ouvido esta quarta-feira como presidente do Fundo de Resolução pelos deputados da comissão de Orçamento e Finanças, mas referindo que fazia estas declarações sobretudo como vice-governador do Banco de Portugal.

O Fundo de Resolução bancário, além de ter 25% do Novo Banco, é a entidade responsável pelas injeções de capital no banco, no âmbito do acordo feito em 2017 na venda de 75% da instituição financeira ao fundo de investimento norte-americano Lone Star.