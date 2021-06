Fundo de Resolução já pagou mais de 317 milhões ao Novo Banco

O Fundo de Resolução já transferiu o dinheiro para o Novo Banco. No total, o fundo está autorizado a injetar 429 milhões de euros, mas há uma parcela, de 112 milhões, que ainda está em dúvida. Apenas será transferida depois de o fundo concluir as diligências."O Fundo de Resolução realizou hoje o pagamento ao Novo Banco referente ao Acordo de Capitalização Contingente. O valor pago pelo Fundo de Resolução foi de 317.012.629,00 euros e diz respeito às contas do exercício de 2020", começa por dizer o fundo num comunicado divulgado esta sexta-feira. O Novo Banco pediu 598,3 milhões de euros, com base nas contas de 2020."Concluídos todos os procedimentos de validação, foi confirmado que, com referência a 31 de dezembro de 2020: está verificada a condição que determina a realização de um pagamento por parte do Fundo de Resolução" e que o "montante necessário para que o rácio CET 1 do Novo Banco se situe no nível contratualmente estipulado de 12% é de 598 milhões de euros (mais concretamente: 598.311.568,00 euros), valor confirmado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, as autoridades com competência legal para o efeito".Notícia em atualização