O Governo concorda com o Fundo Monetário Internacional (FMI) na ideia de que serão necessárias mais medidas nos próximos anos para garantir a sustentabilidade do sistema de pensões. Esta posição vem referida num documento em que o Fundo recomenda, muito em concreto, alterações à fórmula de cálculo ou uma progressiva subida da idade de acesso às reformas antecipadas, revela a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios.