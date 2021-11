Gabriel Bernardino preside CMVM a partir de dia 15

O mandato de Gabriel Bernardino na presidência do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem início em 15 de novembro, segundo diploma esta quarta-feira publicado.

A designação de Gabriel Bernardino -- que sucede a Gabriela Figueiredo Dias, cujo mandato terminou em junho -- foi proposta pelo ministro das Finanças, João Leão, e aprovada por resolução do Conselho de Ministros, definindo que o mandato do designado tenha início em 15 de novembro, data também da entrada em vigor do diploma.

Entre 2011 e março de 2021, Gabriel Bernardino foi presidente da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), presidente rotativo do Comité conjunto das três Autoridades Europeias de Supervisão financeira (EBA, EIOPA e ESMA), vice-presidente do Conselho Europeu de Risco Sistémico e membro do Comité Executivo da Associação Internacional de Supervisores de Seguros.

A designação teve parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) e o relatório da audição parlamentar a Gabriel Bernardino foi aprovado por unanimidade.

Na audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), em 19 de outubro, Gabriel Bernardino defendeu que a CMVM deve ter uma "atitude catalisadora de mudança e de inovação que contribua para o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais em Portugal" e ser "uma autoridade moderna, transparente, ágil e eficiente, focalizada na prossecução do interesse público e no serviço aos investidores".

Gabriel Bernardino é licenciado em Matemática e iniciou a carreira profissional no Instituto de Seguros de Portugal, em 1989.