Galp diz que relatório sobre margens na venda de combustíveis está "cheio de erros"

O presidente executivo da Galp criticou esta segunda-feira o relatório da ENSE que foi a base para o Governo avançar com um diploma para limitar as margens na comercialização de combustíveis, dizendo que está "cheio de erros".

Numa 'conference call' com analistas, a propósito dos resultados do primeiro semestre deste ano da empresa, Andy Brown apontou problemas ao trabalho do regulador e criticou a intenção do Governo.

"Se virmos o relatório da ENSE [Entidade Nacional para o Setor Energético] ficamos desapontados, porque havia muitos erros na forma como calcularam das margens, 80% do aumento das margens de que falam são erros nos cálculos", garantiu.