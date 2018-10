Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Galp e Eni desistem de exploração de petróleo em Aljezur

Empresas dizem que não têm condições.

Por Raquel Oliveira | 15:42

A Galp e a Eni anunciaram que abandonam a prospeção de petróleo em frente a Aljezur, já que "as condições existentes tornaram objetivamente impossível" prosseguir as atividades de exploração.



"Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos offshore do País, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração", justificam as duas petrolíferas.



A concessão terminava em janeiro do próximo ano mas estava ainda dependente de um recurso do Ministério do Mar de uma decisão do Tribunal de Loulé que suspendeu o projeto em agosto, no âmbito de uma providência cautelar da Plataforma Algarve Livre de Petróleo.



O contrato entre as petrolíferas e o Estado foi assinado em 2007 e desde 2015 que decorriam os estudos preparatórios no mar.



Segundo a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, até 2016 o consórcio já tinha investido cerca de 70 milhões de euros. O projeto foi fortemente contestado por ambientalistas e autarcas.